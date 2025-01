Dayitalianews.com - Si dà malato all’azienda per un infortunio alla spalla, ma va a giocare a golf: indagato

Un 40enne dipendente di un’azienda di manutenzione con sede a Marghera in provincia di Venezia, ma distaccato in Piemonte, si è datoper mesi lamentando un serio problemaspche gli impediva di lavorare, ma il datore di lavoro ha scoperto che nel periodo di malattia avrebbe partecipato a diversi tornei di. È così partita la denuncia e la Procura di Venezia ha aperto un’indagine per l’ipotesi di reato di truffa.IlimmaginarioIl pm Andrea Petroni ritiene che il 40enne residente a Tortona, in provincia di Alessandria, non solo avrebbe ingannato l’azienda, ma anche l’Inail di Venezia dove era stata aperta la posizione per. L’indagine è in una fase abbastanza avanzata, infatti la Procura e le altre parti hanno già conferito gli incarichi per le perizie mediche.