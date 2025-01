Sfida Italia-Olanda in Champions League | Juve-Psv e Milan-Feyenoord ai playoff L’Atalanta pesca il Bruges – Tutte le sfide

Leggi su Open.online

L’urna di Nyon ha dato il suo primo verdetto: aiper qualificarsi agli ottavi di finale disarà-Psv e. Evitato, dunque, il derby tuttono tra la Vecchia Signora e il Diavolo, che invece saranno impegnati in uno scontro incrociato con le due olandesi., prima delle escluse dalla top-8, se la vedrà invece con il.E ora cosa succede?Isi giocheranno con il classico format andata (11-12 febbraio) e ritorno (18-19 febbraio). A quel punto le vincenti del primo dentro-fuori di stagione raggiungeranno le otto teste di serie (tra cui l’Inter) che si erano qualificate direttamente agli ottavi di finale in virtù del risultato del maxi-girone a 36 squadre. Il 21 febbraio, sempre a Nyon, ci sarà un altro sorteggio per definire una volta peril tabellone “tennistico” che porterà fino alla finale di Monaco di Baviera.