Sport.quotidiano.net - Serie a. Varese ripiomba nella lotta salvezza. Mandole si affida al rientrante Sykes

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pallacanestroè di nuovo in difficoltà. La pesante sconfitta contro Brescia (-41) ha riportato in primo piano i timori dellaper non retrocedere. I biancorossi, fermi a 12 punti, mantengono un piccolo vantaggio sulle inseguitrici, ma il rischio di essere risucchiatibagarreè concreto. Se la sconfitta di Pistoia aveva lasciato l’amaro in bocca per una vittoria sfumata, il tracollo contro Brescia ha mostrato una squadra scollata e senza mordente. Il problema principale? La difesa. Subire oltre 100 punti con regolarità è un segnale d’allarme evidente, e risulta ormai stucchevole dopo mesi e mesi di stagione. La squadra diappare fragile, incapace di reggere l’urto fisico e mentale richiesto. In passatoha saputo reagire nei momenti difficili, trovando uomini chiave per risalire la china, come Keenan Evans o Nico Mannion.