Serie A, torna Chiesa: annuncio dell'allenatore e nuova squadra

Il futuro di Federicocontinua a far discutere in Italia e non solo: l’ultimoha conseguenze sul calciomercatoTutti abbiamo negli occhi le immagini di Federicoagli Europei vinti dall’Italia. L’esterno d’attacco era decisivo e incontenibile, un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi momento e andare all’assist o alla soluzione personale. Poi gli infortuni, il percorso alla Juventus e diversi imprevisti sul suo cammino hanno inciso sulle sue performance e rallentato la sua carriera.La scorsa estate, dopo un lungo tira e molla, l’attaccante è ripartito dal Liverpool, ma nella prima parte di stagione ha trovato davvero poco spazio. L’ex bianconero ha dovuto totalmente ricostruire la sua preparazione fisica per arrivare agli standard richiesti da Arne Slot, ma negli ultimi match ha dato segnali di ripresa importanti.