Spazionapoli.it - Serie A, svelati gli orari dalla 24a alla 26a giornata: quando gioca il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime – In questi minuti, è stato comunicato il calendario diA dellanumero 24, 25 e 26: svelata la data del big match contro la Lazio.Le ultimissime notizie legate alcalcio sono perlopiù a tema calciomercato, in attesa di capire quelle che saranno le sensazioni di Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia del match contro la Roma, in programma per domani al centro sportivo di Castel Volturno. La sfida contro i giallorossi sarà un ulteriore banco di prova importante per la squadra partenopea, prima in classifica in attesa che venga conclusa la sfida tra Fiorentina e Inter, sospesa per il malore di Edoardo Bove.In queste ore, la Lega diA ha reso notoquest’ultimo match sarà recuperato, ufficializzando anche le date e glidelle giornate numero 24, 25 e 26, che vedrà la SSCimpegnata rispettivamente contro Udinese, Lazio e Como.