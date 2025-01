Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli sgancia la bomba: ecco l’ossessione di Fedez su Chiara Ferragni, la giornalista rivela tutto

Lunon si è mai risparmiata sue ora ha deciso di fare una sua personale riflessione suquello che è accaduto in questi giorni.Solo tre giorni fa, infatti, Fabrizio Corona ha pubblicato un video che in pochissimo ha superato i 3 milioni di visualizzazioni; l’ex marito di Nina Moric ha parlato del matrimonio di, che – a quanto pare – era tutt’altro che idilliaco come ci hanno fatto credere per anni. Dopo il video, in tanti si sono chiesti come mai il rapper di Rozzano abbia deciso di raccontare tutti i suoi segreti più intimi a una persona che – quasi certamente – ne avrebbe fatto notizia. E, soprat, la domanda resta sempre la stessa: perché il cantante ha permesso che Corona raccontasse questi dettagli così privati?Secondo, c’è un motivo che ha spintoa lasciare Corona a briglia sciolta su ciò che è stato della sua storia d’amore cone di quello che sarebbe potuto essere con la sua amante Angelica Montini.