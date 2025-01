Agi.it - Se la madre incinta è depressa non c'è rischio autismo per il figlio

AGI - Le condizioni di salute delladurante la gravidanza non sembrano influenzare ildinei bambini. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, condotto dagli scienziati della New York University Langone Health. Il team, guidato da Vahe Khachadourian e Magdalena Janecka, ha analizzato le informazioni cliniche di oltre 1,1 milioni di gravidanze in Danimarca. I ricercatori hanno scoperto che i casi in cui era stata evidenziata un'associazione tra i due fattori possono dipendere da altre cause, come la genetica, l'esposizione all'inquinamento o le difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria. "Non sono emerse prove convincenti - sottolinea Janecka - a favore del legame tra le condizioni di salute dellae le probabilità che il bimbo sviluppi l'".