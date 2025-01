Ilrestodelcarlino.it - Screening, così si potenzia la prevenzione

"Nel 2024 come Ast di Macerata abbiamo effettuato più di 7mila esami, Pap Test e Hpv Test, che rappresentano il 33% di adesione da parte delle donne. È un buon risultato, ma il nostro obiettivo è quello di migliorarci continuamente". Numeri e parole della dottoressa Lucia Marinelli, responsabile degliper ladel tumore del collo dell’utero, a cui è dedicato il mese di gennaio. E’ proprio in questo mese che la Regione promuove lasecondaria di questa patologia attraverso glioncologici. Fino a giugno 2023, lo strumento per la diagnosi precoce di questa patologia era il Pap Test; poi, dal mese di luglio dello stesso anno, è strato introdotto l’Hpv Test insieme al nuovo protocollo regionale. L’Ast sottolinea come le campagne diprimaria (vaccino anti-Hpv) e secondaria (test Hpv e Pap test) abbiano un ruolo cruciale nel ridurre in modo significativo l’incidenza del tumore, anche se in Italia i dati delle coperture vaccinali sono ancora bassi.