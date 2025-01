Oasport.it - Sci di fondo: Italia I femminile ottima seconda nelle qualificazioni della team sprint a Cogne, passano i due team azzurri maschili

Si sono concluse da poco lea tecnica classica di scena ae che apre un altro weekendno legato alla Coppa del Mondo di sci di. 34 le accoppiate al via per quanto riguarda gli uomini, mentre sono 21 quelli che hanno preso il via tra le donne.In campoè Finlandia I a prendersi la leadership in virtù del combinato di Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu, arrivate con tempi da top ten (3’07?97 e 3’03?24, quest’ultimo il migliore), che insieme danno un 6’11?21 non eguagliato da nessuna formazione. Stesso tempo per le due coppie seconde con gli stessi 3?28 di ritardo, e una di queste èI, con Caterina Ganz che fa 3’09?37 e Federica Cassol che stampa il terzo tempo in 3’05?12. Insieme alle azzurre Norvegia I con Hedda Oestberg Amundsen e Lotta Udnes Weng.