Oasport.it - Sci alpino, le speranze di medaglia dell’Italia per i Mondiali: tutto, o quasi, su Goggia e Brignone. Tre mine vaganti tra gli uomini

Leggi su Oasport.it

L’attesa per idi scidi Saalbach sta ormai per terminare. Manca ancora solo una gara di Coppa del Mondo, la discesa maschile di Garmisch, poi tutti i pensieri saranno rivolti alle due settimane sulle nevi austriache con l’Italia che si presenta sicuramente con grandi ambizioni, sopratin campo femminile. Solo in una gara (lo slalom femminile) la squadra azzurra è tagliata fuori dal discorso medaglie, mentre nelle altre avrà carte importantissime da giocarsi, tra favoriti e outsider di lusso.I fari sono ovviamente puntati su Federicae Sofia, protagoniste finora di una stagione strabiliante. Nella velocità, sia in discesa sia in superG, si presentano tra le assolute favorite per lad’oro. Le rivali non mancano, dalla svizzera Lara Gut-Behrami all’austriaca Cornelia Huetter e poi altre possibili, ma le due campionesse azzurre hanno dimostrato in questi mesi che se non commettono errori sono superiori al resto del mondo.