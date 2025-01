Schianto di Washington ora Trump punta il dito sull’elicottero | Volava troppo alto! Licenziato il capo dell’ente di controllo aereo

Leggi su Open.online

L’elicottero Blackhawk schiantatosi mercoledì sera contro l’dell’American Airlines «». Lo ha detto il presidente Usa Donald. «Era ben al di sopra del limite dei 60 metri. È così difficile da capire??», sbotta ildella Casa Bianca oggi su Truth, in quella che pare una “soffiata” dei primi riscontri delle indagini sull’incidente nel quale hanno perso la vita 67 persone. Nessun commento ufficiale è arrivato dall’Esercito Usa. Che ieri aveva sottolineato come i due piloti del Black Hawk fossero assai esperti – con 500 e 1.000 ore di volo rispettivamente. Ieri in conferenza stampa lo stessoaveva detto cheed elicotterono alla stessa altezza, in direzione l’uno opposto dell’altro. Ma che nessuno aveva diramato l’allerta sul rischio di impatto sino a pochi secondi prima che avvenisse.