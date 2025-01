Notizie.com - Sanremo e FantaSanremo 2025: cosa succede ora col ritiro di Emis Killa, le novità

Leggi su Notizie.com

accade ora?si ritira a pochi giorni dall’inizio del Festival. Tutto quello che c’è da sapere sul Fantatiene banco e ancora deve iniziare, a seguirlo in tutto questo anche il Fanta, gli organizzatori avevano avvertito: ilsarà il nuovo anno di una nuova era per il Fanta. Gli agguerriti giocatori non stanno più nella pelle.cambia da quest’anno? Laprincipale riguarda la formazione: i membri non saranno più 5, ma 7.e Fantaora coldi, le(Foto da Facebook – Festival di) – Notizie.comBadate bene, ad ogni puntata sarà necessario schierare 5 titolari e un capitano. Le riserve, invece, permetteranno di accumulare punti extra influenzando il risultato finale.