Quotidiano.net - Sanremo 2025, i Duran Duran tornano dopo 40 anni. L’annuncio di Carlo Conti

, 31 gennaio– “Abbiamo appena chiuso e abbiamo l'ok definitivo perché40torneranno all'Ariston il giovedì sera i, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata, il giovedì sera”.arriva dal direttore artistico del Festivalin diretta al Tg1 delle 20, premettendo che stupirà tutti “con effetti speciali”. epa01268164 British music bandperforms during the second evening of the 58th Italian Song Festival in the Ariston Theatre in, Italy, on 26 February 2008.is the guest star at the second evening of the Italian Song Festival. EPA/CLAUDIO ONORATI "Fantastico, tutti pazzi per Simon Le Bon”, ribatte la conduttrice spiegando che “oggi è anche il giorno del nuovo jingle ufficiale del Festival'Tutta l'Italia’ di Gabry Ponte” e facendo ascoltare il motivo che fonde il folklore italiano con un beat elettronico con mandolino, tamburello e fisarmonica.