Sanremo 2025, con la direzione artistica di Michele Monina nasce "Casa Bontempi". Le iniziative

protagonista al Festival dicon ladiÈ in arrivo dall’11 febbraio su Rai Uno la nuova e tanto attesa edizione del Festival di. La kermesse musicale terrà incollati milioni di telespettatori e spettatori dall’11 al 15 febbraio.Direttamente aarriva e prende il via “” sotto ladiospiterà nel corso del festival tantissimi amici ed ospiti musicali che passeranno in struttura per rilasciare interviste, e realizzare un talk show grazie anche ai live acustici.L’area adibita rappresenterà un vero e proprio punto d’incontro per grandi nomi e talenti emergenti della scena musicale e si trova in via Feraldi 17, a pochi passi dal Teatro Ariston.