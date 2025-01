San Valentino il braccialetto porta ceneri Exequia | un gesto d’amore per stare sempre insieme

Leggi su Ilfaroonline.it

Quando si perde una persona cara, ogniche aiuti a preservarne il ricordo diventa prezioso. Con questa filosofia,Onoranze Funebri lancia un’iniziativa unica in occasione di San: un bracciale, per celebrare l’amore ogni oltre limite.Perché l’amore non ha confini, neanche nel momento dell’addio.dimostra che, anche in un settore delicato come quello funebre, è possibile unire empatia, professionalità e un tocco di umanità.Un modo per trasformare il ricordo in unconcreto di vicinanza e amore, capace di accompagnare chi resta anche nel momento più difficile.Il bracciale: un simbolo di memoria e affettoL’omaggio offerto daè un elegante bracciale. Realizzato con materiali di qualità, il bracciale unisce discrezione e raffinatezza, offrendo un modo intimo e personale per celebrare la memoria.