Cinemaserietv.it - Samuele dopo l’eliminazione da MasterChef 14: “Questo è solo l’inizio del mio sogno”

Leggi su Cinemaserietv.it

Italia, lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, continua a sorprendere con prove avvincenti e momenti indimenticabili, tenendo gli spettatori incollati allo schermo ogni giovedì in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’ottava puntata di questa quattordicesima stagione ha segnato un nuovo capitolo fatto di sfide in cucina, portando aldiUva e Alessia Scita. Tra i momenti più emozionanti di quest’ultimo episodio c’è stata la cucinata a villa Crespi, la “casa” di Antonino Cannavacciuolo, che ha visto proprioa capo di una delle due brigate (perdente perun punto!). Se Alessia, a causa di un’influenza, non ha potuto prendere parte all’intervista,ha raccontato la sua esperienza con entusiasmo, tra sogni, crescita personale e nuove consapevolezze.