Ilgiorno.it - Salva Milano, scaramucce Sala-FdI: "Calcoli politici". "Pd anti-Beppe". I Verdi: non voteremo il condono

Il teatrino della politica. Sulle posizioni dei partiti di centrosinistra e di centrodestra sembrano seguire quelle logiche tutte politiche che spesso sfuggono ai semplici cittadini. Partiamo da Fratelli d’Italia, che dopo aver votato ilalla Camera annuncia che è pronto a sfilarsi dal voto al Senato nel caso in cui il Pd e gli altri partiti che appoggiano la maggioranza di centrosinistra in Comune non votino compatti per il decreto che potrebbe sbloccare lo stallo nell’urbanistica milanese. Posizione tattica, quella del partito di Giorgia Meloni, che non piace al sindaco Giuseppe: "L’altro ieri (martedì, ndr), nella mia audizione in Senato, ho detto che è un dibattito triste perché è solozzato, mentre noi stiamo chiedendo tecnicamente, al Parlamento, di esprimersi rispetto a una questione che è eminentemente tecnica.