Spazionapoli.it - Saint-Maximin vicino al Napoli, c’è una novità sulla formula: cifre e dettagli

calcio ultimissime – Gli azzurri sono sempre più vicini ad Allan: in questi minuti spuntano idell’operazione con l’Al Ahli, in attesa che venga risolta la questione burocratica con il Fenerbahce.Stando alle ultimissime notizie di calciomercato sulcalcio, in questi minuti sembra essere arrivata la svolta per quanto riguarda il colpo in attacco. Sta avanzando con prepotenza, infatti, l’idea di vedere Allan– calciatore di proprietà dell’Al Ahli, ma ora in prestito in Turchia, al Fenerbahce – in maglia azzurra come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia (clicca qui per leggere l’ultimacirca il passaggio del francese all’ombra del Vesuvio).In attesa di capire come sarà gestito eventualmente il suo rientro all’Al Ahli, passaggio che sarebbe utile per l’appunto al passaggio del giocatore alla corte di Antonio Conte, arrivanoin merito alladi trasferimento, che sarà a titolo temporaneo.