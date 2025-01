Sport.quotidiano.net - Rugby Serie C, si chiude sul 14-14 un match ricco di ’botta e risposta’. Df Ferroviaria fermata sul pari dall’Alessandria

Sofferto pareggio (14-14) della DrSpezia contro Alessandria. Gara da subito in salita per gli spezzini, visto che nei primi minuti gli ospiti li sorprendono e vanno in meta (trasformata). Il team di coach Marco Sturlese prende poi in mano le redini del gioco: ilarriva da una meta tecnica concessa per unadi falli ripetuti commessi dagli ospiti. La Drpotrebbe allungare ma Marco Sturlese sbaglia un facile calcio di punizione e un tentativo di drop, il primo tempo si7-7. All’inizio del secondo ospiti in vantaggio: intercettano la palla e segnano in mezzo ai pali per la successiva trasformazione (7-14). La Drnon capitola, neppure durante i 10 minuti di inferiorità numerica per espulsione temporanea di Kevin Mazzanti. Marco Sturlese trasforma dalla piazzola ed è il definitivo 14-14.