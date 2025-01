Oasport.it - Rugby, Sei Nazioni 2025: Scozia e Italia, un classico per capire le proprie ambizioni

Prende il via questa sera il Guinness Seie domani a Edimburgo sarà il momento dell’esordio dell’che sfiderà i padroni di casa della. In campo due formazioni ambiziose, che vogliono stupire partendo entrambe da underdog e al Murrayfield sarà il momento dichi può puntare alle zone nobili della classifica.Un match d’esordio che offre tante incognite, con le due squadre che solo in campo capiranno lo stato dell’arte della propria preparazione, mentre scopriranno solo dopo il calcio d’inizio in che stato di forma sono gli avversari. Lapunta in alto quest’anno, ma ancora nella mente il ko di un anno fa a Roma e vorrà vendicare il 31-29 subito.Di contro, dopo un 2024 più che positivo, l’di Gonzalo Quesada vuole confermare la crescita vista negli ultimi 12 mesi e iniziare il torneo con una vittoria esterna di gran qualità.