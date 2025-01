Sport.quotidiano.net - Rugby, il mitico pilone azzurro fa le carte al Sei Nazioni. Castrogiovanni spinge l’Italia: "Quesada ha dato un’identità»

Scatta l’ora del Sei. Martin, che ricordi ha del suo lunghissimo viaggio inbattagliando contro le big d’Europa? "Per un rugbista questo torneo è il massimo. Non mi ricordo quanti ne ho giocati, quattordici o quindici, non sono bravo coi numeri. Le partite che ti rimangono nel cuore sono la prima, un’emozione incredibile, e l’ultima perché pensi a tutto quello che hai fatto. Ma poi c’è anche l’orgoglio di essere arrivati quarti, nel 2013. Fu il nostro miglior piazzamento". Questa Italia ha cambiato marcia dopo anni di grandi difficoltà. "Certo. Anche se forse sarebbe stato meglio affrontare la Scozia non subito, vorrà rifarsi all’istante dell’ultima sconfitta. Quest’anno nessuna squadra ci sottovaluterà, come forse era in parte successo nel 2024. Ma io sono fiducioso, in autunno è stato vinto il test che si doveva vincere, con la Georgia.