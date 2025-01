Agi.it - Rugby: al via il Sei Nazioni, l'Italia in cerca di conferme

AGI - Confermarsi o addirittura migliorare le due vittorie e un pareggio dell'anno scorso: è questo l'obiettivo dell'per la 26ma edizione del Sei, che si apre con Francia-Galles e vedrà gli azzurri esordire domani contro la Scozia al Murrayfield di Edimburgo, alle 15,15 (diretta tv su SkySport 1 e Rai2). Gli scozzesi vorranno vendicare la sconfitta subita l'anno scorso all'Olimpico mentre l'ultimo successono risale al 2015. "Una bella sfida, ovviamente non siamo faviriti, un bellissimo test, una bellissima opportunità per fare ancora meglio e per migliorare il nostro ranking". Ha spigato il ct azzurro, l'argentino Gonzalo Quesada. Fare meglio del 2024 non sarà semplice: l'è reduce da un'edizione 2024 in cui per la prima volta ha messo in fila tre partite senza sconfitte.