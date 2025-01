Sololaroma.it - Roma, Totti e l’addio al calcio: “Emozione incredibile”

Si sa, ogni squadra ha una figura di riferimento, una bandiera amata dai tifosi ma anche dagli avversari. Il volto dellanon può che rispondere al nome di Francesco, capitano storico e calciatore universale. Il Pupone ha messo a referto 307 gol e 205 assist in 785 presenze, militando per 25 anni nella stessa società e giurandogli amore eterno, pur avendo ricevuto offerte importanti da altri club blasonati. Per il classe 1976 è sempre esistita solo ed esclusivamente la maglia giallorossa, diventata una seconda pelle sia dentro che fuori dal campo.L’ultima presenza dell’attuale 48enne, da calciatore, è arrivata il 28 maggio 2017, più nello specifico nella vittoria per 3-2 dei capitolini con il Genoa. Tempi diversi, nei quali la Lupa lottava costantemente per le prime posizioni arrendendosi solo ad una Juventus imbattibile.