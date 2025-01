Sololaroma.it - Roma-Sampdoria, il pronostico di Serie A Femminile: Goal regalato, Over 3.5 interessante

Tutto pronto per la 17ª giornata dellae tra le sfide più interessati di questo turno troviamo sicuramente quella tra, che si terrà alle 15:45 dell’1 febbraio. La partita saràanche in ottica classifica. Mentre la Juventus continua a correre veloce, le giallorosse avranno la possibilità di provare ad agganciare l’Inter che si trà ad affrontare la Fiorentina. La squadra di Spugna è consapevole di aver davanti a sé una formazione volenterosa di migliorare il proprio percorso, così come dimostrato con il pareggio contro il Milan prima e con la vittoria contro il Napoli poi. Il Tre Fontane dunque, sarà un terreno di scontro importante, che potrebbe portare le giallorosse ad una maggiore coscienza dei propri mezzi, soprattutto in vista della semifinale di Coppa Italia, probabili formazioni(4-2-3-1): Ceasar; Thogersen, Linari, Cissoko, Di Guglielmo; Giugliano, Greggi, Dragoni; Corelli, Viens, Haavi.