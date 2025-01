Sololaroma.it - Roma, il calendario tra il 24° ed il 26° turno: la decisione su date e orari

È stata assorbita decisamente bene la sconfitta contro l’AZ Alkmaar da parte della, che sta vivendo un periodo di forma molto positivo. Il ko europeo in Olanda non ha impedito il passaggio alla fase ad eliminazione diretta, conquistata grazie alla bella vittoria di ieri sera con l’Eintracht Francoforte, che ha dimostrato come i giallorossi possano ambire a risultati importanti anche in Europa League.In campionato invece la striscia di risultati utili consecutivi si è allungata a sei grazie al successo in rimonta con l’Udinese, che ha segnato anche il ritorno dei tre punti in trasferta dopo un’eternità. Laha lanciato importanti segnali di crescita che hanno permesso di risalire in classifica e recuperare punti tornando in lotta per la zona europea, con la Juventus, attualmente quinta, che dista nove lunghezze.