Sololaroma.it - Roma d’Europa, da Porto e Ferencvaros alla Lazio agli ottavi: alle 13 il sorteggio

Leggi su Sololaroma.it

Una serata magica quella di ieri sera, e non è la prima in un Olimpico che continua a dimostrarsi certezza assoluta per la. Un 2-0 ad un Eintracht Francoforte già qualifico per glidi finale ma comunque valido che se da una parte consente di esultare per la qualificazione al play-off di Europa League, dall’altro aumenta i rimpianti per l’opaca prova offerta ad Alkmaar, una sconfitta che ha tolto la possibilità di agguantare la top 8 e avere due impegni in meno in calendario. Qualcosa che ormai non si può cambiare, e allora meglio volgere lo sguardo al futuro. I giallorossi hanno terminato il maxi girone, grande novità del nuovo format europeo pensato dUEFA, al 15° posto, e qual è dunque la situazione che si presenta per lain quanto ad accoppiamenti? Ildeciderà se sarà ilo ilil prossimo avversario della banda di Ranieri, da affrontare il 13 febbraio per il match d’andata, in trasferta, e il 20 per quanto riguarda il ritorno, all’Olimpico.