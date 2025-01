Sololaroma.it - Roma, Angelino punto fermo: Ranieri sorride

La giornata di oggi 31 gennaio è di gioia e festa per la. I giallorossi sono reduci dal successo fondamentale per 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, che è valso la qualificazione alla fase playoff della Coppa UEFA. Dopo aver messo a referto una prova convincente, contro un cliente più che ostico, il focus si sposta nuovamente sul campionato. Già, perché è tempo di pensare alla rimonta in classifica, ad avvicinare il 7° posto che varrebbe un posto in Conference League. I capitolini devono iniziare a preparare la gara con il Napoli, in programma domenica 2 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.Claudioè consapevole che la prossima uscita sarà estremamente complicata, contro la prima della classe. Il coach di Testaccio si affiderà ad alcuni dei punti fermi del suo scacchiere, ad alcuni calciatori che stanno continuando ad alzare l’asticella.