Sport.quotidiano.net - Robur, nel mirino il Seravezza Pozzi. L’allenatore Magrini ritrova Galligani

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si avvicina per lalo scontro diretto contro il, in programma domenica alle 14,30 nell’impianto del comune in provincia di Lucca. Al campo Bertoni dell’Acquacalda i bianconeri si allenano agli ordini diin vista della difficile quanto importante trasferta anche se a preoccupare sono le assenze. Contro la formazione dell’ex allenatore tra le altre della Pianese Lucio Brando il tecnico bianconero dovrà fare a meno ancora di due pedine fondamentali come Lollo e Bianchi, fermi dalla vigilia della gara contro il Ghiviborgo e ancora ai box per qualche settimana. Per il regista ex Carpi e Triestina una lesione di primo grado del soleo destro mentre il capitano ha subito una lesione di primo grado al gemello laterale destro. Il tutto in un reparto in cui manca già da tempo Hagbe.