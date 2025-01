Lanazione.it - Robert Plant al Lucca Summer Festival 2025: unica data italiana

, 31 gennaio– Il leggendariotorna in Italia nelper un evento imperdibile: Saving Grace feat. Suzi Dian sarà in concerto il 13 luglio all'interno del prestigioso, in piazza Napoleone, una delle location più suggestive d'Italia. Questa sarà l'del tour, un'occasioneper assistere a uno spettacolo che promette di emozionare e affascinare il pubblico. Saving Grace è il progetto che vede(voce) al fianco di Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, chitarre acustiche, baritono) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche, baritono, cuatro). Nato nel 2019, il gruppo ha incantato il pubblico con una serie di concerti intimi in piccoli club tra Inghilterra, Galles e Irlanda, proponendo un repertorio che spazia tra la tradizione folk britannica e americana, gli spiritual e il blues, rielaborando classici di artisti come Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low.