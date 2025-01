Tarantinitime.it - Ritorna a spacciare nella sua enoteca, arrestato 34enne

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun pregiudicato tarantino di 34 anni considerato presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I Falchi della Squadra Mobile da qualche giorno avevano avviato una mirata attività di controllo nei confronti di un tarantino di 34 anni sospettato di aver ripreso la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti stabilendo – come in un recente passato – la sua base all’interno di un’in via Duca di Genova. Lo stesso nel settembre 2023 fudai poliziotti per spaccio proprio all’interno di quell’attività commerciale.Nel corso dei servizi di appostamento, i poliziotti hanno notato, soprattutto nelle ore serali, nei pressi dell’, un notevole andirivieni di giovani – per lo più di origine africana – che uscivano dal quel negozio senza aver comprato alcun prodotto esposto alla vendita.