Quotidiano.net - Risarcimenti per l’eccidio. Arrivano prima le tasse. Lo Stato vuole 100mila euro

Leggi su Quotidiano.net

CORTONA (Arezzo)Oltre ottant’anni di attesa per il risarcimento da 3,7 milioni dilegato a una delle stragi naziste più efferate del 1944 e appena 10 giorni per vedersi notificare la richiesta di 113milaper la tassa sulla registrazione degli atti giudiziari. Soldi che l’Agenzia delle Entrate chiede "entro 60 giorni" ai familiari delle vittime in netto anticipo rispetto alla liquidazione del danno che, nella migliore delle ipotesi, potrà avvenire tra un paio d’anni. Una mano dà e l’altra prende, recita un vecchio adagio. Per i discendenti dei diciassette morti neldi Falzano, il proverbio si ribalta: la mano delloprende e poi (forse) dà. Un agghiacciante paradosso denunciato dal senatore del Partito democratico Dario Parrini, da tempo impegnato suiper le stragi per cui loha stanziato un fondo da 61 milioni nell’ambito del Pnrr.