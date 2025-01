Spazionapoli.it - Ribaltone Napoli, proposta inviata: sta accadendo di tutto

Ultimissime – Sul, in attesa della prossima gara contro la Roma, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.La prossima gara di campionato deldi Antonio Conte sarà quella di domenica contro la Roma. Allo Stadio Olimpico, infatti, gli azzurri dovranno giocare una sfida che può dire molto sull’intera lotta scudetto.Anche perché l’Inter di Simone Inzaghi giocherà due ore prima il derby contro il Milan. Ma prima di questo turno di campionato, di fatto, bisogna segnalare l’ennesimo colpo di scena di mercato in casa.Calciomercato, Ilci prova per Saint-Maximin: ecco tutti gli aggiornamentiCome scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il club partenopeo ha contattato l’Ah-Ahli per Saint-Maximin.