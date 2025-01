Juventusnews24.com - Ranking UEFA aggiornato, la posizione dell’Italia per il quinto posto in Champions League: come cambia la classifica

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ecco lae laper ilin: l’elencoLahailper nazioni dopo l’ultimo turno della prima fase di Champione ed Europa. Buone notizie per l’Italia, e quindi anche per la Juve, che mantiene il vantaggio sulla Spagna: entrambe le Nazioni perdono una squadra (Bologna e Girona). Le prime due nazioni avranno diritto ad unextra per la prossima stagione di. Di seguito lacompleta.STAGIONALE1. Inghilterra 20.8922. Italia 17.3123. Spagna 17.1784. Portogallo 14.7505. Germania 14.671Leggi su Juventusnews24.com