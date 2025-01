Secoloditalia.it - Ragazza si lancia nel vuoto, carabiniere la salva afferrandola al volo. Chi è l’eroe del miracolo di Trento

E’ salentino, originario di Veglie, in provincia di Lecce, ilGiordano Quarta che qualche giorno fa ad Arco, vicino, si è reso protagonista di un atto eroico,so: ha afferrato alunadi 22 anni che si erata nel, attutendone l’impatto endole la vita. Ilsalentino, 28 anni, in servizio a Riva del Garda, era intervenuto con un collega dopo la segnalazione di una dipendente dell’ospedale San Pancrazio, che aveva notato una giovane aggrappata a una ringhiera, in bilico tra la vita e la morte. A chiamare il numero unico 112 è stata una dipendente dell’ospedale San Pancrazio, che ha vistoappesa alla ringhiera. In pochi minuti, sono arrivati sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e intari di Trentino Emergenza.