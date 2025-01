Queste foto del ghiacciaio Petermann non smentiscono il Cambiamento climatico

Leggi su Open.online

Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) il, in Groenlandia, smentirebbe il. Il ritiro dei ghiacciai è infatti uno dei segni più evidenti del riscaldamento globale. Cresciuto di quasi 16 chilometri dal 2012 – come riporta la narrazione -, ora i media non ne parlerebbero più, nonostante né prevedessero la scomparsa. Vediamo di cosa si tratta realmente.Per chi ha fretta:Un confronto di immagini satellitari deldà l’impressione che questo sia cresciuto.Quella che si vede è in realtà la linea in superficie che può ciclicamente estendersi ben oltre la grounding line situata nel fondale, per poi sgretolarsi.Complessivamente infatti ilcontinua a perdere massa.AnalisiLe condivisioni sulsi presentano generalmente con un confronto tra un’immagine satellitare del 2012 e una del 2023, con la seguente didascalia:Mentre in Europa ci sciogliamo al solo pensiero del riscaldamento globale, in Groenlandia il, da bravo ‘ribelle’, ha deciso di crescere dal 2012!Forse non gli è arrivata la mail sulIlsmentisce il?Del caso riguardante la presunta ricrescita delsi sono già occupati i colleghi di Reuters nel settembre 2023.