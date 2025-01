Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 gennaio 2025

di, 31Questa sera, venerdì 31, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri ripercorre il folle piano messo in atto da Rosa Vespa, la donna che il 21ha rapito una neonata dall’ospedale Sacro Cuore di Cosenza, dopo aver finto una gravidanza. Gli inquirenti stanno indagando anche sui familiari e sul marito della donna, Moses Aqua: quest’ultimo è uscito dal carcere di Castrovillari perché non coinvolto nei fatti, secondo il Pm. Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Pierina Paganelli.