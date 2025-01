Puntomagazine.it - Qualiano, degrado ambientale: rifiuti abbandonati nei pressi di un rimessaggio barche

Discarica a cielo aperto a. Nuova emergenza, si richiede l’immediato intervento delle autorità e del comune: Un’ altra emergenzasi aggiunge alla lunga lista delle criticità legate all’abbandono illecito di.Questa mattina è giunta, difatti, in redazione una nuova segnalazione inviataci da un cittadino di. Neidella circumvallazione, vicino ad unè presente una quantità ingente di, trasformando così l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto.Dalle immagini vi si può notare la presenza di sedili d’auto, resti di un climatizzatore, materassi, plastiche, mobili rotti, taniche e altri scarti ingombranti ed anche il verde che contorna lo scenario è ormai incolto Le autorità locali sono chiamate ad affrontare con decisione questa emergenza, intensificando i controlli ed adottando misure concrete per tutelare il nostro territorio, infine si spera in una rimozione dei