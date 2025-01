Iodonna.it - Pubblico preoccupato per il critico d'arte

Leggi su Iodonna.it

Fan in ansia per Vittorio Sgarbi. Il 27 gennaio ild’è intervenuto a Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro ed è apparso in tv pallido, visibilmente dimagrito e sciupato. Un aspetto che ha subito messo in allarme ilche si chiede quali siano le sue condizioni di salute. Vittorio Sgarbi, la battuta volgare e sessista fa indignare: «Quelle nate nel 2000 sono tutte tr.» X Leggi anche › Vittorio Sgarbi e la malattia: «Ora devo occuparmi del mio corpo» Vittorio Sgarbi stanco e provato a Quarta RepubblicaNel suo intervento a Quarta Repubblica, Vittorio Sgarbi ha parlato di transizione ecologia e sostenibilità, criticando le politiche green e sostenendo il settore agricolo.