Psicologia e abbigliamento. Quello che i vestiti dicono di noi

Ebbene sì, l’abito fa il monaco. Ogni scelta fatta nel vestire – dal colore allo stile, dagli accessori agli abbinamenti – parla al mondo, racconta chi siamo, come ci sentiamo e persino il nostro stato d’animo in un determinato momento. "Gli abiti indossati possono essere i nostri migliori alleati o i peggiori nemici – sottolinea Katuscia Giordano, esperta indella comunicazione –. Attraverso il nostro stile, possiamo trasmettere sicurezza, vulnerabilità, gioia o tristezza. Ciò che indossiamo non influenza solo il modo in cui gli altri ci percepiscono, ma può agire direttamente sul nostro stato emotivo, aiutandoci a sentirci più autentici e sicuri". Non è quindi un caso se – in vista di una giornata importante – si tende a scegliere abiti che faccino sentire più forti e se, al contrario – nei momenti di tristezza – si è portati a prediligere indumenti più comodi, per restare anonimi o nascondersi dal mondo.