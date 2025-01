Terzotemponapoli.com - Pronostici 23esima giornata Serie A

A – Antonio Conte all’inseguimento dell’ottava vittoria consecutiva della stagione con il Napoli. Domenica sera, il suo implacabile gruppo affronterà la Roma di Ranieri con l’obiettivo di allungare ulteriormente sull’Inter inseguitrice. I nerazzurri invece scenderanno in campo per il terzo derby stagionale. Idi Superscommesse accendono i riflettori sull’Olimpico. L’esperienza di Ranieri renderá vulnerabile questo Napoli rullo compressore?Roma-Napoli: X2+Over 1.5I primi della classe fanno tappa nella Capitale. All’Olimpico ci sono in palio tre punti che permettono di mantenere il vantaggio sull’Inter e l’ottavo successo consecutivo. Gli azzurri partono favoriti, ma la Roma è determinata a risalire la classifica. I giallorossi, forti degli ultimi due successi consecutivi, non lasceranno campo libero.