Abruzzo24ore.tv - Progetto lotta al bullismo e al cyber bullismo.

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Chieti - “Parte da San Giovanni Teatino ilsuldel Gruppo Marsilio Presidente” così il Capogruppo Luciano Marinucci annuncia l’avvio delper realizzare il quale ha allestito un agguerrito gruppo di lavoro formato da Simona Cinosi, Jessica Coccia, Maria Elia, Valeria Masciantonio, Roberta Pesolilla, Valerio Fiore e Guido D’Urbano. “L’intento - prosegue Marinucci - è quello di portare all’attenzione del territorio un fenomeno in preoccupante crescita e di grande impatto sociale. Proporremo una importante occasione di analisi ed approfondimento del fenomenoe della sua versione(rete sociale, messaggistica etc) sia al mondo della scuola sia alle famiglie, grazie alla presenza di importanti studiosi e di testimoni diretti di episodi di”. “ È il primo segnale - conclude Marinucci - di attenzione alle tematiche del disagio giovanile al quale considero fondamentale dedicare anche per il futuro una parte rilevante del mio impegno di Consigliere.