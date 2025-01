Ilgiorno.it - Principio di incendio in bagno . Tanta paura e scuola evacuata

Disattenzione o deliberato intento di saltare così un compito in classe o un’interrogazione? Mattinata agitata a Tirano ieri intorno alle 11 per oltre 450 persone tra studenti, soprattutto, docenti e personale degli uffici, fatti uscire dall’edificio di via Monte Padrio che ospita l’Istituto superiore Balilla Pinchetti a causa di und’sviluppatosi in uno dei bagni degli uomini al piano che ospita le aule di Ragioneria. A prendere fuoco, si è poi appurato, è stata la cassetta di plastica dello sciacquone posizionata sopra un water, forse a causa di una sigaretta che lì era stata appoggiata. Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco, sia effettivi che volontari, intervenuti numerosi nel timore che il fumo nero che anche dalla strada si vedeva uscire da una finestra si potesse trasformare in breve tempo in un vastocon conseguenze ben più serie.