Lanazione.it - Premio della Bontà alle famiglie

Leggi su Lanazione.it

FOLIGNO Le celebrazioni del patrono San Feliciano si sono chiuse con la sessantesima edizione del. Nella Cattedrale è stato assegnato ilistituito dalla Diocesi di Foligno e dalla Gazzetta, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. L’obiettivo dell’onorificenza è di onorare coloro che si distinguono per atti died altruismo. Lepremiate sono state segnalate dparrocchieDiocesi per la dedizione e l’amore nel prendersi cura delle persone disabili. I coniugi Eduardo e Annalisa Capasso, la famiglia Bellucci e la giovane Luisa Felicioni, "oltre a vivere quotidianamente l’esperienza dell’accudimento dei propri cari in situazione di fragilità, volontariamente e con instancabile impegno offrono aiuto e supporto costanti alla comunità".