Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo stretto, aveva denunciato il degrado delle autostrade siciliane: il consorzio sospende il direttore generale dall’incarico

detto che lesono fatiscenti e inadatte al passaggio di mezzi pesanti per i lavori del, ora nei confronti deldel Cas () Franco Calogero Fazio, è stata avviata la procedura di sospensione. La lettera, che porta la data di oggi 31 gennaio, è firmata dal presidente del Cas, Filippo Nasca, e indirizzata a Fazio, al capo gabinetto della Regione Siciliana, all’assessore ai Trasporti e alla vicepresidente del Cas, Patrizia Valenti.Una procedura avviata esattamente per i “contenutidichiarazioni rese” il 27 gennaio “nella seduta ordinaria della prima commissione consiliare della Città di Messina” e “per come riportate dal giornale Il Fatto Quotidiano”: questo si legge nella lettera firmata da Nasca.