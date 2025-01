Dailymilan.it - Playoff Champions League Milan, Franco Baresi: non dovevamo giocare questa gara! Derby? Morale non altissimo ma…

Il sorteggio didinon era una tappa prevista per ile nemmeno dache ora pensa al.Presente al soreggio deidiper il, la bandiera. Unche ha evitato la Juventus e si giocherà il suo futuro nell’Europa che conta contro il Feyenoord.Si, meglio così, meglio evitare lo scontro italiano. Però ci ributtiamo incon grande rispetto anche verso il Feyenoord, perché sappiamo che in queste competizioni non bisogna mai sottovalutare nessunoUnche “voleva evitare questo turno”. Unche però non ci è riuscito.Eppure.Eravamo in condizione di poterlo fare, di passare negli ottavi tranquillamente, invece ci siamo complicati la vita. Credo che c’è stato grande delusione, amarezza, prima di tutto la squadra, i giocatori son delusi.