Pisa, la lunga notte siciliana. Carica Inzaghi, obiettivo primato: "Voglio la stessa fame di domenica»

L’appetito si sa, vien mangiando. E ilha grandedi vincere. Hannoi giocatori, cotti a puntino da un tecnico che ha voglia di rivincita, hannoi dirigenti, pronti come non mai al salto di qualità, con stadio e centro sportivo ormai lanciati verso il futuro. Hala piazza, che manca dalla prima lettera dell’alfabeto da ben 33 anni, 8 mesi e 19 giorni, ovvero 1757 settimane e 5 giorni, più precisamente 12304 giorni. Tanto è trascorso dall’ultima partita in massima serie dei nerazzurri, il 26 maggio 1991 contro la Roma. E se il gruppo ora si fosse messo in testa addirittura di contendere il primo posto al Sassuolo? A dare un inizio ci aveva già pensato Super Pippoalla vigilia del match con la Salernitana, ma oggi se i nerazzurri dovessero fare bottino pieno a Palermo, almeno per un giorno i nerazzurri tornerebbero in testa per un punto.