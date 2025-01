Lanazione.it - Peste suina, deroghe alla caccia

Con oggi si chiude l’attività venatoria su tutto il territorio. Intanto, per fronteggiare la diffusione dellaafricana nelle zone soggette a restrizione saranno instte barriere stradali e autostradali anticinghiale nei boschi lungo il percorso dell’Autocisa. Le battute per il depopolamento nelle zone ove sono state ritrovati cinghiali morti affetti da Psa non si possono fare. Punti fermi messi nero su bianco nell’incontro pontremolese con il Commissario straordinario nazionale Giovanni Filippini. "ll nostro obiettivo – ha spiegato Filippini – è quello di tenere il virus all’interno delle zone infette. Ci vorrà tempo per eradicarlo da queste zone e la linea è quindi quella di confinarlo". In questo momento il disegno prevede il controllo nella fascia 1, o Zona cuscinetto, dove si vogliono eliminare i cinghiali, concedendoin quelle aree dove esiste la certezza che il virus non è presente.