Laprimapagina.it - Perugia. La Formazione continua al Centro Danza Fedon Joannou: un passo fondamentale per la crescita degli allievi

Nel mondo della, l’apprendimento è un processo che non si ferma mai, e questo vale tanto per gli insegnanti quanto per gli. Al, laè vista come un valoreper garantire un’educazione di qualità e stimolante per i più piccoli.Recentemente, la direttrice Tiziana Basciani ha partecipato a un corso di aggiornamento con Cristiana Cappi, esperta nella didattica dellaper bambini di 3-4 anni. Un’esperienza preziosa che ha permesso di acquisire nuove tecniche e approcci per rendere le lezioni ancora più coinvolgenti e formative.“Crediamo fermamente che l’impegno, l’umiltà e la passione siano i primi insegnamenti che ogni educatore deve trasmettere ai propri. Laè il motore che ci permette di miglioraremente, sia come persone che come insegnanti,” afferma la direttrice.