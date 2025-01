Lanazione.it - Per terz'ordine della vita ordinaria, con Santa Verdiana

Castelfiorentino (Firenze), 31 gennaio 2025 - I santi sono al tempo separati dalla mentalità corrente e aggiunti a quanti scelgono di avere un'anima, contro nessuno e per tutti, per unacomune più umana, declinata anche nelle categorie del proprio tempo ma guardando anche oltre di esse. Ripensare a(1181-1242) in questi termini aiuta a cogliere quanto sia attuale la sua testimonianza, pienamente nel solco scavato da Francesco d'Assisi che la incontrò a Castelfiorentino, di cui è patrona, e le propose di aderire, come fece, alfrancescano condividendone il carisma.opera durante e dopo la pandemiapeste, è pellegrina a Compostela e a Roma, si fa vicina ai poveri e li nutre, sceglie uno spazio sufficiente per contenere se stessa (e la convivenza perfino con due serpenti ritratti nell'iconografia accanto a lei) ma non il suo servizio e il suo amore al Vangelo di Gesù.