Per me Federer è il tennis E Sinner | Adriano Panatta stupisce tutti ecco le sue parole

Ilta perfetto?ha provato a comporlo. Lo ha fatto in occasione di un evento, un torneo Open di Padel tenutosi nel circolo dell'exta italiano: l'Racquet Club. Le sue scelte, poi, sono state riprese sull'account social ‘Quellidelpadel'. Nelle immagini il divertito 74enne riflette e poi sceglie, optando per diversi exti, ma non dimenticando il presente, con Jannik. Per il servizio John Isner, per il dritto la scelta è ricaduta su Juan Martin Del Potro, ritiratosi definitivamente pochi mesi fa, per il rovescio Novak Djokovic e Jimmy Connors nella categoria “risposta”. Per la mentalità la scelta è inevitabilmente caduta su. Quasi scontata, considerando come Jannik si stia facendo valere nonostante il peso mentale della sentenza doping che arriverà ad aprile al Tas di Losanna.